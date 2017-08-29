"Первый пес Франции": Макрон с супругой взяли себе из приюта питомца. ВИДЕО

Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе со своей супругой Брижит завели у себя в Елисейском дворце пса по кличке Немо.

При этом, как сообщает Le Figaro , животное президентская чета взяла из приюта.

Так, первая леди впервые посетила его в начале августа, и рассказала, что хотела бы завести собаку.

В итоге сотрудники приюта подобрали для семьи Макрон черного пса по кличке Марен возрастом до двух лет, который является смесью лабрадора и гриффона.

Впрочем, президент Франции все же решил переименовать животное, и назвал его Немо, в честь капитана Наутилуса из романа Жюля Верна.

По словам директора приюта, пес понравился главе государства "с первого взгляда", и тот сразу забрал его домой, заплатив 250 евро, пишет nv.ua.