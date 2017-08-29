Журнал Vogue Italia поместил на обложку сентябрьского номера целующиеся пары, в том числе и однополые.
Столь неординарная идея принадлежит Эмануэле Фарнети, который возглавил издание в январе этого года.
Свежий выпуск имеет три варианта обложки, для которых снялись: Мария Карла Босконо и Федерико Спинас, Лили Олдридж и Виттория Черетти, а также Пабло Руссон и Эдоардо Великсков.
Фотографами выступили Мерт Алас и Маркус Пиггот, пишет nv.ua
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Возможны проблемы с пищеварением. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Будьте осторожны с компьютером.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня возможны перемены. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Выгодно покупать валюту.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День будет отмечен высокой активностью. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW