В Африке обнаружили обезьян-мутантов

Исследователи выяснили что в Уганде примерно четверть приматов рождается с генетическими мутациями.

Представители международной группы ученых из Национального парка Кибале в Западной Уганде полагают, что причиной мутаций стали пестициды, пишет IFScience .

В этом регионе каждый четвертый шимпанзе и бабуин рождается с видимыми уродствами — вогнутыми мордами или отсутствующими пальцами. До 2014 года такие мутации были редкостью, однако к 2016 году мутации наблюдались у 25% шимпанзе и 17% бабуинов. При этом в популяциях обезьян в других регионах рождаются здоровые обезьяны, пишет nv.ua.

Причина подобных мутаций заключается в инсектицидах и пестицидах, которыми пользуются местные фермеры, считают ученые. Дело в том, что неподалеку от национального парка расположены заводы по производству чая. А в почве около этих заводов нашли аномально большой уровень пестицидов. В частности, на одной из ферм нашли следы ДДТ, который запрещен в большинстве стран с 70-х годов прошлого века.

"По крайней мере три вида пестицидов, которые используются в этом регионе влияют на гормон щитовидной железы, который участвует в развитии черепа. Аномальные уровни гормона у новорожденных или их матерей связаны с лицевой дисплазией, включая губы", - отмечают исследователи.

Тем не менее, далее ученые отмечают, что они "не могут пока исключить возможность того, что другие факторы могут способствовать дисплазии". Это связано со сложностями в проведении анализов уровня гормонов у новорожденных обезьян.

Исследователи планируют провести ряд тестов, чтобы выяснить, какие из пестицидов наиболее опасны.