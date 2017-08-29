Ferrari рассекретил новый спорткар до официальной премьеры во Франкфурте

Ferrari рассекретил новый спорткар до официальной премьеры на Международном автомобильном салоне во Франкфурте.

Родстер Ferrari Portofino придет на смену купе Californai T. Более того, станет первым в семействе Ferrari, в котором объединили третье поколение технологии электронной блокировки дифференциала и антипробуксовочную систему болидов Формулы 1. По словам инженеров, это позволило создать не просто мощный, но и максимально устойчивый спорткар с низким потреблением топлива в сравнении с аналогичными моделями.

Сердцем автомобиля стал 3.9- литровый V8 с системой твин-турбо мощностю 591 л.с. Двигатель работает в паре со семиступенчатой КПП. До сотни родстер разгоняется за 3.5 секунды, а максимальная скорость равна 318 км/час, пишет nv.ua

Ferrari Portofino выглядит не менее агрессивно, чем его собратья. В конструкции кузова не обошлось без фирменных элементов: узких фар, аэродинамичного обвеса и вертикальных воздухозаборников. В салоне установлена мультимедийная система с 10,2- дюймовым экраном и новая климатическая система. Сиденья обшиты кожей и фиксируются в 18-ти положениях.

Отметим, что новый спорткар дебютирует на Международном автомобильном салоне во Франкфурте в с 14 по 24 сентября.