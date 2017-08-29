Заседание Высшего совета безопасности (ВСБ) Молдовы во вторник не состоялось из-за отсутствия кворума. На заседание пришла только половина его членов.
Как передает «ИНФОТАГ», президент Игорь Додон выразил на брифинге недоумение «странным решением отказа руководства парламента и правительства от участия в заседании Совета», заявив, что «состав ВСБ может быть пересмотрен, если представители правительства и парламента продолжат бойкотировать заседания».
По его мнению, отказ от участия в заседании доказывает, что решение правительства является исключительно политическим и не подкрепленным легальными аргументами. Цель этого решения - ухудшение двусторонних отношений РМ-РФ.
Додон подчеркнул, что Совет является консультативным органом и уполномочен обсуждать любую тему, которая затрагивает национальные интересы.
«Двусторонние отношения РМ-РФ являются национальным интересом, как и продажа вооружения министерства обороны его бывшим руководителем Анатолие Шалару в период 2013-2016 гг. и деятельность секретных служб других государств на территории РМ», - подчеркнул он.
Он отметил, что не защищает интересы Рогозина или кого-то другого человека.
«Я защищаю национальные интересы Молдовы, и выступаю за восстановление отношений с Россией. Всегда говорил, что я - за хорошие отношения со всеми. Поэтому сегодняшнее решение ДПМ и парламентского большинства не имеет ничего общего с национальными интересами Молдовы», - подчеркнул Додон, который не исключил, что может дойти и того, «когда состав совета безопасности сможет созываться и без участия ДПМ и парламента».
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW