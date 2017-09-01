Количество абонентов фиксированной телефонии сократилось за первое полугодие на 12,8 тыс. (1,1%) - до 1,158 млн., объем голосового трафика снизился на 131,5 млн. минут (13,6%) – до 835,7 млн. минут, а объем продаж услуг упал по сравнению с январем-июнем 2016 г. на 106,7 млн. леев (22,9%) - до 359,9 млн. леев.
Как сообщает «ИНФОТАГ», об этом свидетельствуют данные Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, которое отметило, что данная тенденция сохраняется на рынке уже несколько лет из-за все более активного использования услуг голосового трафика через Интернет и сети мобильной телефонии, что более выгодно.
Снижение общего количества абонентов обусловлено сокращением абонентской базы Moldtelecom на 13,3 тыс. (1,3%) – до 1,03 млн. В то же время, совокупное количество абонентов остальных 22 операторов зафиксировало рост в 0,4%, достигнув 128 тыс. В результате такой динамики уровень проникновения услуг фиксированной телефонии в целом сократился на 0,3 п. п. и составил 32,6%.
Сокращение общего объема доходов от продаж услуг фиксированной телефонии также спровоцировано Moldtelecom Его оборот сократился на 104,6 млн. леев (23,2%) – до менее 346 млн. леев, а совокупный объем продаж альтернативных поставщиков снизился на 2,1 млн. леев - до 13,9 млн. леев. Отрицательная динамика продаж привела к сокращению среднемесячного дохода на одного абонента (ARPU) на 13,4 лея (20,7%), составив 51,4 лея. Причем у Moldtelecom он равен 55,6 лея, а у конкурентов – лишь 18.
На начало августа рыночные доли поставщиков фиксированной телефонии по доходам не претерпели изменений. Moldtelecom по-прежнему доминирует с 96,1%, а совокупная доля альтернативных поставщиков равняется 3,9%.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Мечты должны соответствовать реальности. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Не спешите довериться малознакомым людям. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Уделите больше внимания детям.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Выгодно продавать валюту.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW