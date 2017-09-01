В Молдове сократилось число абонентов фиксированной телефонии

Количество абонентов фиксированной телефонии сократилось за первое полугодие на 12,8 тыс. (1,1%) - до 1,158 млн., объем голосового трафика снизился на 131,5 млн. минут (13,6%) – до 835,7 млн. минут, а объем продаж услуг упал по сравнению с январем-июнем 2016 г. на 106,7 млн. леев (22,9%) - до 359,9 млн. леев.

Как сообщает «ИНФОТАГ», об этом свидетельствуют данные Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, которое отметило, что данная тенденция сохраняется на рынке уже несколько лет из-за все более активного использования услуг голосового трафика через Интернет и сети мобильной телефонии, что более выгодно.



Снижение общего количества абонентов обусловлено сокращением абонентской базы Moldtelecom на 13,3 тыс. (1,3%) – до 1,03 млн. В то же время, совокупное количество абонентов остальных 22 операторов зафиксировало рост в 0,4%, достигнув 128 тыс. В результате такой динамики уровень проникновения услуг фиксированной телефонии в целом сократился на 0,3 п. п. и составил 32,6%.



Сокращение общего объема доходов от продаж услуг фиксированной телефонии также спровоцировано Moldtelecom Его оборот сократился на 104,6 млн. леев (23,2%) – до менее 346 млн. леев, а совокупный объем продаж альтернативных поставщиков снизился на 2,1 млн. леев - до 13,9 млн. леев. Отрицательная динамика продаж привела к сокращению среднемесячного дохода на одного абонента (ARPU) на 13,4 лея (20,7%), составив 51,4 лея. Причем у Moldtelecom он равен 55,6 лея, а у конкурентов – лишь 18.



На начало августа рыночные доли поставщиков фиксированной телефонии по доходам не претерпели изменений. Moldtelecom по-прежнему доминирует с 96,1%, а совокупная доля альтернативных поставщиков равняется 3,9%.