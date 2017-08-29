Бывший заместитель начальника Налоговой инспекции Бричан предстанет перед судом за злоупотребление служебным положением.
По данным прокуроров, обвиняемый заставил своих подчиненных, распорядиться о возмещении НДС из бюджета на сумму более 510 тыс. леев компании, которую возглавляли близким подсудимому люди.
Однако средства были вовремя заблокированы на счетах юридического лица, поэтому авторы преступления не смогли ими воспользоваться. Если вина чиновника будет доказана, ему грозит лишение свободы до 3 лет или штраф в размере до 57 тысяч 500 леев, пишет canal3.md.
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СКОРПИОН
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авторы DW