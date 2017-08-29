В Бричанском и Флорештском районах обнаружены арсеналы с оружием

За последнее время в Молдове обнаружили два крупных тайника с оружием. Арсенал с боеприпасами нашли в Бричанском и Флорештском районах Молдовы.

Офицеры СИБ обнаружили оружие и боеприпасы в поле в Бричанском районе. Еще один тайник был найден на берегу реки Реут под Флорештами. Сотрудники спецслужб нашли в тайнике гранаты, патроны, стрелковое оружие и бронежилеты. Личности владельцев незаконных арсеналов устанавливаются, сообщает noi.md.

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