Трое таможенников обвиняются в контрабанде сигарет в особо крупных размерах

Три таможенника и водитель грузовика, которые входили в состав преступной группы, предстанут перед судом. Они обвиняются в контрабанде сигарет в особо крупных размерах.

В результате уголовного расследования и специальных следственных действий, проведенных прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) было установлено, что три сотрудника Таможенной службы, операторы сканера серии «Rapiscan», были членами организованной преступной группы, занимающейся контрабандой сигарет.

Они обеспечивали облегченный контроль и подтасовку данных транспортных средств, перевозивших сигареты в Румынию, сообщает noi.md.

Общая стоимость табачных изделий, обманным путем перевезенных через таможенную границу Республики Молдова при участии обвиняемых, оценивается в 1 405 026 леев.

В случае осуждения обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.



Следствие продолжается для привлечения к ответственности всех участников преступной схемы.