Администратора цветочной фирмы не заплатил налогов на сумму более миллиона леев

Администратор одной из фирм, специализирующейся на торговле цветами, был привлечен к ответственности за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. Оба правонарушения совершены в особо крупных размерах.

Прокуратура по борьбе с коррупцией завершила уголовное преследование в отношении обвиняемого и юридического лица, которым он руководил.

Установлено, что в период с октября 2014 г. по декабрь 2015 г. администратор «Best Flowers» получал на личные счета прибыль за деятельность фирмы и не платил налоги. Также он указывал неверные данные в декларациях.

Таким образом, в результате незаконных действий администратора фирмы в государственный бюджет не было уплачено налогов и сборов в размере 1 880 701 леев.

В целях возмещения ущерба, прокуоры требуют конфисковать принадлежащий обвиняемому, автомобиль модели «Mercedes-Benz GLK 220 CDI».

Если администратора фирмы признают виновным, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с выплатой штрафа в размере от 13 000 до 16 000 условных единиц или с ликвидацией юридического лица, пишет noi.md