В Румынии взорвался автомобиль с молдавскими номерами

Автомобиль сгорел полностью, а два человека, один их которых является гражданином Молдовы, были травмированы и доставлены в больницу.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции уезда Васлуй Сильвии Манта, автомобиль с двигателем на газовом топливе взорвался после столкновения с другим транспортным средством, пишет noi.md.

«Из первой информации, полученной от дорожных инспекторов, которые прибыли на место инцидента, известно, что молдавский гражданин ехал по маршруту Васлуй – Бухарест на автомобиле с двигателем на газе. В какой-то момент его срезал другой автомобиль, который столкнулся с автомобилем, управляемым гражданином Республики Молдова, а после удара газовый баллон взорвался. Оба водителя были ранены, и их отвезли в больницу скорой помощи Васлуй. Полиция продолжает расследование, чтобы точно определить обстоятельства, в которых произошла авария», – уточнила Сильвия Манта.

Представители Инспектората по чрезвычайным ситуациям потушили огонь, но автомобиль полностью разрушен.

На место аварии прибыл и префект уезда Васлуй Эдуард Попика.