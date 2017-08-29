Новый учебный год в Молдове стартует, как и принято, 1 сентября, заявили в пресс-службе министерства просвещения, культуры и науки.
В 2017 году первое сентября выпадает на пятницу, после чего следуют два выходных дня. Ранее правительство включило в повестку проект постановления о переносе ряда выходных дней в 2017 году.
Согласно документу, подготовленному министерством труда, социальной защиты и семьи, первое сентября должно были объявить выходным днем. Таким образом, учебный год начинался бы с четвертого сентября. А девятое сентября стало бы в этом году рабочим днем. Однако это предложение не было принято кабмином.
"Ничего не изменилось. Линейки пройдут в пятницу 1 сентября", — сообщили в министерстве.
Как отмечено в методологии об организации учебного процесса начального образования на 2017-2018 годы, расписание уроков и внеклассных мероприятий принимается административным советом каждого образовательного учреждения до 1 сентября.
Продолжительность занятий для учеников первого класса в первом семестре (с 1 сентября по 22 декабря) составит 35 минут. Начиная со второго полугодия (с 9 января по 31 мая) уроки у первоклашек будут длиться, как и у остальных учащихся начальной школы, по 45 минут. Продолжительность перемен составляет 10-15 минут после каждого урока, а после второго или третьего занятия предусмотрена большой перерыв на 15-20 минут.
Согласно учебным планам для начального, гимназического и лицейского образования на 2017-2018 гг, в течение года для всех учащихся устанавливаются следующие каникулы: осенние — с 30 октября — с 5 ноября (семь дней); зимние — с 23 декабря 2017 года по 8 января 2018-ого (17 дней); весенние — с 8 по 11 марта (4 дня); Пасхальные — с 7 по 16 апреля (10 дней).
Для учащихся I-VIII и X-XI классов летние каникулы начнутся с 21 июня 2018 года, которые продлятся до 31 августа. Для выпускников IX и XII классов учебный год заканчивается 25 мая, сообщает sputnik.md.
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ВЕСЫ
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW