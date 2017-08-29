Таксиста, издевавшегося над пассажирами, заставили умыться зеленкой

В Сети появился видеоролик, на котором "умывший" зеленкой девушек таксист из Хабаровска сам мажет лицо раствором.

"Нашумевшее видео с таксистами, которые издевались над подростками за то, что они не заплатили за проезд… Вот тот самый таксист, кто-то проучил его и так же снял на видео", — поясняет надпись под видеороликом.



Ранее в интернете появилось видео, на котором таксист заставляет девушку умыться зеленкой. Вторая девушка с уже зеленым лицом закрывается воротом кофты. Ролик вызвал широкий общественный резонанс. Полиция начала проверку. Диспетчерская служба такси уволила этого водителя.

В МВД заявили, что таксист сам явился в полицию и написал объяснение, согласно которому он предложил пассажирам умыться зеленкой в качестве альтернативы к оплате, на что те согласились. По словам водителя, к умыванию раствором он их не принуждал, пишет РИА Новости

Мужчина является безработным, частным извозом начал заниматься недавно, а машину взял в аренду.

Личности пассажиров полиция устанавливает.