На юге Москвы осы покусали 19 воспитанников детсада

Девятнадцать детей и двое взрослых пострадали во вторник от укусов ос на территории детского сада на юге Москвы, осиное гнездо уже вывезено в безопасное место.

"Укусили 19 детей и двух взрослых. Предварительно, госпитализация не понадобилась", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что осиное гнездо нашли под полом веранды.

По его словам, детсад № 2680 находится по адресу: улица Ереванская, дом 13а.

В справочной службе скорой помощи РИА Новости подтвердили, что по этому адресу во вторник был вызов. "Там уже обслужен вызов. Там несколько детей (пострадали. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.

В школе № 1466 имени Надежды Рушевой, в подчинении которой находится детсад № 2680, отказались от комментариев.

В пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности подтвердили, что спасатели вывезли осиное гнездо из детсада, пишет РИА Новости.