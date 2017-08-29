Парижские катакомбы — старые каменоломни, в которых велась добыча известняка. С конца XVIII века в части катакомб стали перезахоранивать останки парижан с кладбищ, чтобы избежать распространения смертельных заболеваний и очистить город.

В настоящее время часть катакомб открыта для посещения туристами, маршрут составляет около двух километров. Общая протяженность катакомб превышает 200 километров.