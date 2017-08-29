В Польше экологи из 12 стран протестуют против вырубки Беловежской пущи

Экологи из 12 стран проводят акцию на территории Беловежской пущи в Польше, протестуя против вырубки леса, передает издание Wspolczesna.

"Несколько десятков человек — активисты Greenpeace из 12 стран делают невозможным движение техники для нелегальной рубки леса в Беловежской пуще", — говорится в сообщении. Протестующие требуют соблюдения решения Суда ЕС о прекращении вырубки и создания специальной комиссии с участием экспертов всех заинтересованных сторон.

По словам руководителя польского отделения Greenpeace Роберта Цыглицкого, "заверения министерства окружающей среды о том, что на территории пущи осуществляются только необходимые действия, лежащие в рамках постановления Суда ЕС, оказались неправдивыми". "Выводы патрулей однозначно указывают на то, что в пуще доходит до нарушения права", — сказал он.

Суд ЕС 28 июля запретил польским властям вырубку деревьев в Беловежской пуще до рассмотрения дела по ускоренной процедуре, которая может завершиться в августе-сентябре этого года. При этом сообщалось, что решение не окончательно — властям Польши дали время до 4 августа для предоставления суду своих замечаний по данному делу.

Варшава ответила на претензии Суда ЕС, отметив, что вырубаются только "угрожающие общественной безопасности", а также "мертвые и ослабленные" деревья. По данным СМИ, в документе указывается, что потери Польши из-за временного запрета вырубки могут достичь 3,2 миллиарда злотых (почти 900 миллионов долларов). Польские СМИ утверждают, что вырубка в пуще продолжается, несмотря на решение суда, пишет РИА Новости.

Польская сторона приняла решение о санитарной вырубке части Беловежской пущи, которая не является территорией заповедника. Сообщалось, что причиной такого решения стала безуспешная борьба лесников с жуком-короедом, уничтожающим деревья.

Беловежская пуща, через которую проходит граница между Белоруссией и Польшей, является крупнейшим остатком первобытного леса в Европе. На польской территории находится Беловежский национальный парк, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.





