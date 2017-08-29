В одном из столичных детских садов заподозрили вспышку вируса Коксаки. Это утверждают родители воспитанников учреждения. Они говорят, что симптомы вируса у их детей выявили врачи. Однако сотрудники Центра общественного здоровья информацию опровергают. Они заявляют, что дети больны другим энтеровирусом.
По словам матери одного из воспитанников частного детсада, 18 августа ей позвонили из учреждения и сообщили, что её сын плохо себя чувствует. Врачи обнаружили у ребёнка симптомы вируса Коксаки.
"У него была только температура, других симптомов не было. Мы сдали анализ крови, результаты были хорошие. А утром заметили у него на лице, руках и ногах сыпь. Педиатр сказал, что это синдром "рука-нога-рот". Я знаю, что в нашем детсаду это не единственный случай."
Сотрудники детсада сообщили остальным родителям о возможной инфекции.
"Мы развесили объявления для родителей, что в детсаду неподтвержденная вспышка вируса Коксаки. Приняли также меры профилактики", - сказала заведующая детским садом Кристина Панфил.
Специалисты Муниципального центра общественного здоровья провели в детсаду инспекцию.
"В этом детском саду вируса Коксаки нет. Эпидемиологическое исследование продолжается, результаты объявим после завершения", - сообщила эпидемиолог ЦОЗ Зинаида Ковриг.
Вирус Коксаки - одна из разновидностей энтеровирусов. Зачастую им болеют дети до шести лет. Проявляется инфекция по-разному. В большинстве случаев основные симптомы - высыпания и волдыри на ладонях, в нижней части стопы, между пальцами, в носовой и ротовой полости. Они сопровождаются высокой температурой и головной болью.
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авторы DW