Закончен ремонт в столичной больнице Святой Троицы

В столичной больнице Святой Троицы закончили ремонт отделения нейрореабилитации. Работали здесь почти четыре месяца. Заменили все - и мебель, и оборудование.

57-летний Игорь Кортовенко две недели назад перенес инсульт. Теперь он законово учиться ходить. Ежедневные сеансы кинетотерапии проходят в новом кабинете.

"Парализовало левую сторону, рука, нога не двигаются. Это всё очень тяжело. Думаешь, что уже всё, конец. Без тренера это тяжело, сам себя никак не заставишь, тренер ещё делает правильно. Если ты неправильно делаешь, то это запоминается, так и остаёшься с неправильными движениями", - сказал пациент Игорь Кортовенко.

Кабинет напротив оснащен специальным видеооборудованием. Занятия здесь помогают вернуть четкость движений и координацию.

"Я концентрируюсь и чувствую себя лучше. Думаю только о том, чтобы сделать все правильно", - рассказала пациентка Марианна Брынзэ.



В отделении нейрореабилитации - 35 койко-мест. Ежегодно лечение тут проходят больше тысячи пациентов.



"Это отделение - для людей, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения, черепно-мозговые травмы, нейрохирургические вмешательства. То есть, для тех у кого появились двигательные расстройства", - сообщил невролог Владимир Рошка.

Муниципальные власти перечислили на ремонт отделения два миллиона леев. Ещё 600 тысяч выделили из бюджета самой больницы.

"Тут был старый линолеум, весь в трещинах. Стены были покрашены, как в советское время - темные панели и светлый верх. В палатах были пружинные койки", - сказал и.о. мэра Кишинева Нистор Грозаву.

Сейчас в больнице Святой Троицы ремонтируют еще четыре отделения. Закончить ремонт должны к началу октября.





