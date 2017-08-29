Facebook ужесточил борьбу с фейками

Facebook запретил страницам, которые неоднократно распространяли фейковые сообщения, рекламировать свои аккаунты в социальной сети. Соответствующая информация была опубликована в понедельник, 28 августа, в блоге компании.

Ранее Facebook уже запретил рекламу постов, которые, по оценке независимых экспертов, содержат недостоверные данные. Таким образом социальная сеть борется с распространением фейков, пишет korrespondent.net

Отметим, Facebook в начале 2017 года объявил о начале кампании по борьбе с дезинформацией на фоне общественной критики. В итоге руководство социальной сети решило теснее сотрудничать с новостными редакциями и одновременно принимать собственные меры по борьбе с фейками.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности социальной сети Facebook ежедневно закрывает 1 млн аккаунтов, большинство из которых созданы спамерами, мошенниками и людьми, разжигающими ненависть.