В Украине подрались священники

В селе Повча Ровенской области священник Украинской православной церкви Виталий Буга напал на своего коллегу Александра Тимощука, выбив ему зуб. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает Еrve.ua.

По словам жертвы нападения Тимощука, инцидент произошел возле сельской школы около 11:30.

"Я приехал в школу в селе Повча, поскольку матушка там работает. Ждал ее в машине. К машине подошел священник Виталий Буга. Он был в подряснике и с крестом на груди. Сначала я не понял, что происходит. Он начал меня бить. Выбил мне зуб. Кровь разбрызгалась по салону машины", – рассказал он.

Тимощук считает, что причиной драки послужила профессиональная деятельность, пишет korrespondent.net

"Священник во время нанесения мне ударов, кричал, что это мне за крещение у него на приходе. Да, я действительно крестил своих прихожан. Так же, как и он крестит своих на территории моего прихода", – сказал он.

Примечательно, что нападавший относится к Московскому патриархату, а пострадавший – к Киевскому.