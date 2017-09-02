Ученые объяснили любовь кошек к почесыванию головы

По словам американских ученых, кошки любят почесывание головы, поскольку это напоминает им о маме, а также выполняет роль гигиенических процедур.

Почетный профессор в Школе ветеринарной медицины в Университете Тафтса Николас Додман уверен, что кошкам нравится почесывание головы, поскольку это напоминает им о матери, которая вылизывала их мордочки, когда те были котятами. Когда владелец кошки берет на себя эту роль, он укрепляет у животного идею, что является его мамой/

Также, уверены эксперты, почесывание головы кошки очень важно в гигиеническом плане, поскольку самостоятельно животному трудно дотянуться до макушки лапами и уж тем более невозможно вылизать ее.

Кроме того, почесывание головы может оказывать на кошек успокаивающий эффект. Дело в том, что запаховые железы кошек расположены на лбу, щеках и подбородке. Потершись головой о предмет, кошки помечают свою территорию, что заставляет их чувствовать себя спокойнее, пишет Моя Планета.

Ученые считают, что такой же эффект отмечается и у собак. «Большинство собак любят, когда им чешут голову или за ушами. Это признак любви, привязанности и внимания», — сообщила Лени Каплан с кафедры клинических наук в Корнеллском колледже ветеринарной медицины в Нью-Йорке.