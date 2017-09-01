Октавиан Калмык: молдавские производители рассматривают российский рынок как альтернативу

Производители Молдовы рассматривают российский рынок сбыта в качестве альтернативного. также отметил, что Молдова хочет восстановить отношения с Российской Федерацией.

Молдавские производители рассматривают российский рынок сбыта в качестве альтернативного, а не на основного. Такое заявление сделал министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык в эфире передачи „Punctul pe Azi” на телеканале TVR Moldova.

"К сожалению, те переговоры, которые вёл президент Игорь Додон в 2016 и 2017 годах, не приносят результатов. Мы надеемся, что в течение этого года у нас будут некоторые улучшения. Мы рассчитываем на отмену тех таможенных пошлин, которые противоречат Соглашению о свободной торговле, существующему в рамках СНГ", - сообщил Октавиан Калмык.

По словам министра, он рассчитывает на то, что в будущем вырастет экспорт товаров на китайский рынок, так как в последние годы темпы роста составляли 50% в год.

"В последующие годы мы ожидаем гораздо более высоких объёмов экспорта на китайский рынок, которые будут увеличены и упрочены путём переговоров. Мы также рассчитываем подписать Соглашение о свободной торговле с Китаем", - заявил министр.

Программный директор Центра „Expert Grup” Думитру Будянский считает, что для увеличения доли экспорта в Европейский союз, которая в настоящее время составляет около 65%, необходимо повысить конкурентоспособность молдавских производителей. „Нужно изменить производственную базу в соответствии с требованиями рынка ЕС”, - пояснил Будянский,сообщает point.md