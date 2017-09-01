Денежные средства выплачиваются при предъявлении удостоверения личности. Наследникам потребуется также свидетельство о смерти и сертификат о наследстве заверенный нотариально, сообщают в Министерстве финансов.

Владельцы вкладов рожденные до 1991 года включительно, которые еще не подали заявление на выплату, могут сделать это в в любом отделении Почты Молдовы, имея при себе удостоверение личности и сберегательную книжку открытую до 1 января 1992 года.

Напомним, в 2017 году, имеют право на получение средств обладатели счетов, рожденные до 1991 года, для выплат первого этапа и рожденные до 1936 года включительно для выплат второго этапа, передает: Point.md