Дорин Киртоакэ прокомментировал ситуацию с деформацией дорожного покрытия

Отстраненный примар Дорин Киртоакэ прокомментировал ситуацию с деформацией дорожного покрытия на недавно отремонтированном бульваре Штефана чел Маре.

По словам Дорина Киртоакэ, дорожная разметка не стерлась, а покрылась пылью и следами шин автомобилей.

Отстраненный градоначальник пояснил, что причина просадок асфальта в жаре и перегрузке поверхности общественных остановок транспортом.

Подобная проблема существует и в европейских городах. Кишиневские дорожники должны найти выход из создавшейся ситуации. Параллельно проводятся экспертизы и проверка соблюдения технологии строительства дороги.

Дорин Киртоакэ отметил, что на строительной площадке существует много несоответствий, которые постепенно устраняются.

В заключение Киртоакэ рекомендовал гражданам конструктивно критиковать работу компании, которая продолжает ремонтировать бульвар Штефана чел Маре. Он утверждает, что не может быть и речи о небрежности, так как для модернизации главного проспекта столицы было приложено много усилий.

Напоминаем, что деньги на реабилитацию бульвара Штефана чел Маре, улиц К. Негруцци и В. Александри были заимствованы у ЕБРР и ЕИБ. Стоимость проекта превышает 20 млн евро, сообщает point.md