Три сотрудника Таможни пункта пропуска Джурджулешть пойдут под суд за контрабанду

Три сотрудника Таможенной службы Молдовы пойдут под суд за пособничество провозу контрабанды через госграницу. Прокуроры завершили расследование и передали в суд материалы уголовного дела, открытого по факту контрабанды на трех таможенников пункта пропуска Джурджулешт и водителя.

Как сообщили во вторник в пресс-службе Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел, подозреваемые входили в состав одной группировки, которая занималась контрабандой с 3 апреля по 21 мая этого года.

Расследование показало, что в задачу таможенников входило сканирование пересекающих границу транспортных средств. Они, в свою очередь, умалчивали о тайниках и находившейся там продукции, разрешая транспортным средствам выезжать из страны в Румынию.

В общей сложности, при их пособничестве удалось незаконно вывезли из Молдовы табачную продукцию стоимость более 1,4 миллиона леев.

Согласно действующему законодательству, подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.





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