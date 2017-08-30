Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал последний запуск баллистической ракеты "прелюдией к сдерживанию Гуама".
В понедельник КНДР запустила очередную ракету, которая в этот раз пролетела над северным японским островом Хоккайдо, а затем упала в море.
Ранее Пхеньян уже угрожал направить свои ракеты на остров Гуам, где находится большая американская военная база, сообщает ВВС.
Совет Безопасности ООН единогласно осудил последний запуск, призвав Пхеньян свернуть свою ракетную программу. Однако в совместном заявлении не идет речи о санкциях против режима.
Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при запуске в понедельник.
"Последние учения по запуску баллистических ракет в условиях, соответствующих военному времени, - это первый шаг военной операции Корейской народной армии в тихоокеанском регионе и важная прелюдия в действиях по сдерживанию Гуама", - цитирует Ким Чен Ына агентство.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что последние испытания Северной Кореей своих ракет демонстрируют презрение к странам-соседям КНДР и ООН.
По его словам, своими действиями Пхеньян лишь гарантирует себе еще большую изоляцию. Трамп добавил, что США рассматривают "все возможные ответы".
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авторы DW