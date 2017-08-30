В этом году ожидается богатый урожай подсолнечника

В северных районах страны приступили к сбору урожая. В этом году ожидается, что он будет выше, прошлогоднего. Несмотря на засуху этого года, аграрии надеются собрать с гектара не менее двух тонн семян. А торговцы масла не исключают снижения цен на их товар.

Фермеры объясняют рост урожая подсолнечника тем, что опыление цветов проходило вовремя.

"Мы надеемся собрать с гектара не менее двух тонн урожая, а то и больше. Кроме того, благодаря хорошему опылению соцветие полностью заполнено семенами. Значит, урожай будет хорошим", - сказал агроном Валериан Пырэу.

Аграрии уверены, что получат хорошую прибыль с продажи семян. Закупочная цена за килограмм составляет пять леев.

Крупнейшее предприятие по производству подсолнечного масла установит закупочную цену на семена после первого сентября. А торговцы не исключают, что масло может подешеветь.

В этом году подсолнечником засадили 317 тысяч гектаров. По прогнозам Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды урожай составит не менее 630 тысяч тонн.