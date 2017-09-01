Внутренний госдолг Молдовы за полгода вырос более чем на 17 миллионов леев

Внутренний госдолг Молдовы в январе-июле 2017 года вырос на 17,22 миллиона леев (+0,08%) - до 21, 5 миллиардов леев.

По данным Минфина, увеличение внутреннего госдолга за 7 мес. 2017 г. было обусловлено ростом выпуска государственных ценных бумаг на первичном рынке на 17,22 млн леев, передает infomarket.md

Так, по состоянию на конец июля 2017 г., долг по облигациям, выпущенным для исполнения Минфином платежных обязательств, вытекающих из госгарантий от 17 ноября 2014 г. и 1 апреля 2015 г., составил 13 млрд 341,2 млн леев, не изменившись с начала года, и на его долю пришлось 61,9% от общей суммы внутреннего госдолга Молдовы на конец июля с.г.

Задолженность по государственным ценным бумагам, выпущенным на первичном рынке, составила около 6 млрд 132,25 млн леев, что на 17,2 млн леев больше, чем на конец декабря 2016 г. На ее долю пришлось 28,5% от общего объема внутреннего госдолга.

Долг по конвертированным ГЦБ на конец июля 2017 г. составил 2 млрд 063,4 млн леев, как и на начало 2017 г., составив около 9,6% от общей суммы внутреннего госдолга. По данным Минфина, в январе-июле 2017 г. средневзвешенная процентная ставка по ГЦБ, проданным на аукционах, составила 7,09% (по видам ГЦБ: 91 день – 6,79%, 182 дня – 7,05%, 364 дня – 7,13%, 1 год – 7,15%, 2 года – 7,56%, 3 года – 7,61%), что в 2,7 раза меньше, в сравнении с тем же периодом прошлого года.

В 2016 г. внутренний госдолг Молдовы вырос более чем на 14,29 млрд леев (в 3 раза), составив на конец декабря рекордную годовую сумму 21 млрд 519,6 млн леев.