Бизнесмен из Бельц жестоко наказал ребенка, который играл на территории его фирмы

До семи лет тюрьмы грозит предпринимателю из Бельц, который учинил самосуд над девятилетним мальчиком. Он постриг ребёнка и написал ему на лбу "Я - вор".

Так мужчина решил наказать мальчика, которого поймал на территории своего предприятия. Оказалось, что ребёнок играл там с другими детьми.

После содеянного, бизнесмен вызвал полицию, чтобы передать мальчика в руки правосудия. Однако приехав на место и выяснив в чём дело, правоохранители взяли мужчину под стражу. Теперь ему грозит заключение за незаконное задержание ребёнка.

"Он отрицает, что задерживал ребёнка. Говорит, что только вызвал полицию. Мальчик напуган. Мужчина несколько раз ударил его", - сказала прокурор Родика Буза.







