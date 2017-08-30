Бывший председатель Криулянского района нанес ущерб государству в 250 тысяч леев

Дело бывшего председателя Криулянского района Юрия Андриуцы направили в суд. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и подтасовке результатов тендеров. Ущерб государству оценивается в 250 тысяч леев.

Перед судьями предстанет и его сообщник - глава предприятия "Edilitate Criuleni". Следователи полагают, что бывший глава районного совета подтасовал результаты тендеров по отбору подрядчиков для ремонта ряда районных учреждений. Один тендер выиграла фирма его сына.

Выяснилось также, обвиняемые завысили цены на предоставленные услуги. Юрий Андриуца вину признал, ему грозит до шести лет тюрьмы.





