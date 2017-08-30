В районе Штефан-Водэ построили новую станцию скорой помощи

В селе Волонтирь района Штефан-Водэ сдали в эксплуатацию новую станцию Скорой помощи. Ежегодно учреждение будет обслуживать до восьми тысяч человек из пяти населённых пунктов.

Врачи и водители скорой помощи говорят, что в старом здании невозможно было работать. Оно не было подключено к водопроводу, а со стен начала осыпаться штукатурка.

В новом здании для сотрудников оборудовали также душ и кухню.

Довольны современными условиями и местные жители.

"Чем лучше условия работы, тем качественнее услуги, и больным становится легче", - сказал мэр села Волинтирь Николай Моисеев.

Строительство новой станции Скорой помощи обошлось в 650 тысяч леев. Средства выделил Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи. В этом году открыли девять таких станций, шесть из них - этим летом. До конца года власти намерены открыть ещё 12.





