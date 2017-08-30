В Одессе начнут досматривать личные вещи и авто

В Одессе полиция вводит досмотр личных вещей граждан и автомобилей в целях безопасности. Об этом говорится в обращении главы Нацполиции Одессы Дмитрия Головина.

Причинами такого усиления мер безопасности в полиции назвали предупреждение появлений преступлений с использованием оружия и взрывных устройств, пишет korrespondent.net

"Я обращаюсь ко всем неравнодушным гражданам с просьбой с пониманием отнестись к таким мерам. Будьте бдительны и сообщайте в полицию об обнаружении подозрительных предметов (брошенные сумки, чемоданы, ящики и т.п.) и о лицах, поведение или внешний вид которых вызывают подозрение в возможности совершения ими террористических актов", – заявил Головин.

Он также попросил граждан сообщать любую информацию, касающуюся передвижения неустановленной техники и групп людей, временного поселения незнакомых лиц, которые вызывают подозрения.