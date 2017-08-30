Владимир Кличко написал книгу

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко написал книгу, которую 29 августа презентовал в Берлине.

Книга носит название "Challenge Management", она пока издана только на немецком языке. Книга посвящена экономике и бизнес-процессам – "Управление вызовами: что вы можете узнать как менеджер от успешного спортсмена".

На 256 страницах Владимир рассказывает о своих 12-ти способах управления вызовами, делится секретами своей личной философии, а также объясняет, какие методы и способы, применяемые в бизнесе, способствовали ему в достижении целей и преодолении трудностей, пишет korrespondent.net

На презентации Кличко отметил, что стоит в начале "второй карьеры", которая, по его словам, "будет не менее захватывающая, чем первая". Он собирается сконцентрироваться на "корпоративном дизайне и философии марки "Кличко".