В Никарагуа автобус въехал в реку: погибли девять человек. ВИДЕО

В Никарагуа автобус по неизвестным причинам съехал по обочине в реку Рио-Сан-Хуан, в результате чего погибли не менее девяти человек. Инцидент произошел в южной части страны недалеко от границы с Коста-Рикой.

Как сообщает местное издание La Prensa, восемь тел были обнаружены после того, как автобус вытащили из воды. Позже было обнаружено тело девятого погибшего.

При этом неизвестно, сколько всего человек было в автобусе. Поэтому поиск пропавших пассажиров продолжается, пишет korrespondent.net