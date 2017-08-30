YouTube сменил дизайн и добавил вертикальные видео

Компания Google официально представила новый дизайн YouTube. Изменения затронули как мобильное приложение, так и веб-версию видеосервиса, говорится в блоге разработчиков.

Наиболее радикальному изменению подвергся логотип YouTube. Теперь название видеосервиса и красная иконка разнесены отдельно, благодаря чему изображение легче адаптируется под размер экрана.

Как отмечают разработчики, новое оформление выполнено в соответствии с придуманной в Google концепцией Material Design. Это позволило упростить интерфейс и убрать все лишние элементы, пишет korrespondent.net

Одно из ключевых нововведений - ночной режим, доступный в веб-версии YouTube. Данная функция призвана снизить нагрузку на глаза пользователей в тёмное время суток.

Кроме того, видеосервис добавил нативную поддержку вертикальных видео. Теперь подобные ролики будут воспроизводиться на мобильных устройствах без чёрных рамок по краям.

Ещё одно значимое нововведение - возможность перематывания при помощи двойного нажатия на экран. Также в мобильном приложении появилась опция изменения скорости воспроизведения.

По словам разработчиков, они будут разворачивать обновление постепенно для пользователей по всему миру, а потому полный переход на новую версию займет какое-то время.