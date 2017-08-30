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Forbes назвал богатейшие российские семьи
// фото: ChangeUA
12:45, 30 Aug 2017
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урнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых российских семей, первую строчку в котором в третий раз заняла семья Гуцериевых с совокупным состоянием в 9,91 миллиарда долларов.

"Forbes составляет рейтинг самых успешных предпринимательских династий уже четвертый год. Совокупное состояние десяти богатейших семей за последний год увеличилось на 2 миллиарда долларов — до 27 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в группе "Сафмар" семьи Гуцериевых появилось два новых партнера: сын основателя группы Михаила Гуцериева Саид (его состояние журнал оценил в 770 миллионов долларов) и племянник Билан Ужахов (его состояние оценивается в 40 миллионов долларов).

Они получили по десять процентов акций компаний, которые владеют долями "Сафмар" в новых активах группы — "М.Видео" и "Эльдорадо". "С сыном Гуцериев поделился и своей долей в нефтяных активах", — пишет журнал.

Второе место в рейтинге сохранила семья Ротенбергов, совокупное состояние которой издание оценило в 4,2 миллиарда долларов. По данным Forbes, своим состоянием семья обязана подрядам "Газпрома" и другим госзаказам.

Третье место с 2,7 миллиардами долларов заняли братья Ананьевы, председатели совета директоров Промсвязьбанка.

На четвертом месте — сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, совладельцы ТАИФ Айрат и Радик Шаймиевы. Их состояние оценивается в 2,215 миллиарда долларов.

При составлении рейтинга журнал учитывал стоимость принадлежащих семье активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, а также личного имущества. В список включены только те семьи, которые заработали основную часть капитала частным порядком, не будучи госслужащими, передает РИА Новости.




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