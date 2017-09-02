Ученые провели анализ геномов 93 человек, у каждого из которых ранее было обнаружено расстройство приема пищи. В результате исследователи нашли 431 ген, связанный с данной группой синдромов. Образовалось две группы: первая из них ответственна за контроль аппетита, а также потребление и переваривание еды, вторая – связана с иммунной системой.

Ученые пришли к выводу, что потенциальные нарушения пищевого поведения на 50-80 процентов зависят от генетических факторов.

Исследователи подчеркивают, что полученные ими результаты коррелируются с известными проявлениями расстройств пищевого поведения – необычными диетами или избыточными физическими нагрузками, передает РИА Новости.