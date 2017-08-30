Наводнение в Техасе унесло жизни уже 30 человек, спасено более 13 тысяч, сообщают власти штата.
В некоторых районах зафиксирован рекордно высокий уровень воды. Президент США Дональд Трамп посетил зону бедствия и пообещал техасцам федеральную помощь, пишет РИА Новости.
Тем временем в Хьюстоне, наиболее пострадавшем от наводнения, введен комендантский час, пока власти и добровольцы спасают все новых людей из затопленных домов. Есть среди добровольцев и эмигранты из России. По информации генконсульства России в Хьюстоне, в результате наводнения угрозы жизни российских граждан не было.
Число погибших при наводнениях в Техасе достигло 30, сообщила в своей интернет-версии газета The New York Times, ссылаясь на местные власти штата.
По данным издания, речь идет об общем количестве погибших за восемь дней урагана "Харви", который затем превратился в тропический шторм и сопровождался рекордным количеством осадков.
"Я думаю, что число (погибших. — Прим. ред.) значительно вырастет, когда дороги станут проходимыми", — сказала газете главный судмедэксперт округа Галвестон Эрин Барнхарт.
При этом, по подсчетам агентства Ассошиэйтед Пресс, власти спасли уже более 13 тысяч человек. Так, шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо заявил, что полицейские вызволили из затопленных домов 4,1 тысячи человек. Шеф пожарных города Сэмюэл Пенья, представитель офиса шерифа в округе Харрис Париса Сафарзаде и сотрудник береговой охраны США Майк Харт отчитались о трех тысячах спасенных.
Первая леди США Меланья Трамп заявила, что эвакуация объявлена в районах, где проживают в общей сложности 1,7 тысячи жителей.
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авторы DW