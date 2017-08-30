Британский турист улетел в Германию по паспорту подруги

Темноволосый 23-летний подданный Великобритании случайно улетел в Германию по паспорту своей 34-летней подруги-блондинки, заметив ошибку только после приземления в Берлине.

Накануне путешествия в немецкую столицу Майкл Рэндалл вместе со своей подругой Шарлоттой Булл вернулись из Парижа. В спешке собирая вещи для новой поездки — посещения соревнований по мотогонкам — молодой человек перепутал паспорта.

Ничего не подозревающий британец по удостоверению личности своей подруги зарегистрировался на рейс лоукостера EasyJet и успешно прошел все проверки в аэропорту Гатвик, не вызвав подозрений у сотрудников компании и воздушной гавани.

Проблема обнаружилась уже при приземлении в Берлине. О случившемся Майкл сообщил сотрудникам иммиграционной службы Германии, которые задержали его на полтора часа и провели проверку. После этого британцу выдали одноразовую визу и отпустили.

Паспорт горе-путешественнику привез его коллега, который позже также прилетел в Берлин ради мотогонок, пишет Mirror.

«Это было ужасное нарушение безопасности, тем более учитывая, насколько страшны текущие времена. Мы перепутали паспорта во время распаковки вещей, и это была наша ошибка, но и сотрудники авиакомпании вели себя неверно», — заявил Рэндалл.

Служба безопасности EasyJet уже организовала внутреннюю проверку, передает Моя планета.