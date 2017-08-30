В больнице индийского города за трое суток скончались более 60 детей

По меньшей мере 61 ребенок погиб в больнице индийского города Горакхпур, штат Уттар-Прадеш, за последние трое суток, передает телеканал NDTV.

Больница медицинского колледжа BRD в Горакхпуре оказалась в центре внимания в середине августа, когда за неделю в ней погибли более 70 детей. Тогда одной из причин произошедшего называлась нехватка кислородных баллонов, однако власти штата опровергали эту версию, заявляя, что перебои с поставками были краткосрочными.

С субботы по вторник в больнице вновь зафиксирована высокая смертность, в основном среди новорожденных в реанимационном отделении. Госпиталь является одним из региональных центров экстренной детской медицины, где лечат новорожденных, детей с серьезными инфекционными заболеваниями, в частности с энцефалитом. Согласно данным медучреждения, с начала года по понедельник в отделении реанимации новорожденных и энцефалитном отделении скончались более 1,2 тысячи пациентов, пишет РИА Новости.

По словам представителя госпиталя, за последние сутки от энцефалита погибли 19 детей, остальные — по другим причинам. В больнице опасаются, что число смертей будет только расти, поскольку в госпиталь поступают дети из пострадавших от наводнений регионов, в частности, штата Бихар и даже соседнего Непала.

"К нам поступают пациент с востока Уттар-Прадеш, Непала, Бихара — регионов, борющихся с последствиями наводнения, которые привели к росту госпитализации среди детей", — заявил доктор больницы, имя которого не называется.

При этом родители погибших детей считают, что причиной высокой смертности является неадекватный уровень медуслуг. После гибели более 70 детей в середине августа властями было начато расследование, глава больницы был отстранен.







