Пожар, бушевавший в минувшие дни в районе города Книн в центральной Хорватии, был вызван зажженной на кладбище свечой-лампадой, сообщила местная полиция.
Огонь начал распространяться около полудня 26 августа и был локализован только к вечеру 28 августа, за это время выгорела территория площадью около 70 гектаров.
Как установили следователи, пожар возник после того, как в населенном пункте Стрмице на могиле догорела свеча-лампада, огонь перекинулся на сосновые иголки, сухую траву и цветы, после чего пошел дальше, сообщает РИА Новости
Хорватия с начала июня столкнулась с многочисленными крупными лесными пожарами, практически ежедневно возникающими в различных частях страны и уничтожившими тысячи гектаров леса, низкой растительности и сельхозугодий.
В подавляющем большинстве случаев возгорания вызваны человеческим фактором — неаккуратным обращением с огнем или умышленными поджогами. Усугубляют ситуацию длительная засуха и сильные ветра в этом регионе. C 1 июня и до сих пор только авиация, по официальным данным, использовалась в тушении 292 пожаров, попутно установив рекорды по налету и количеству сброшенной на очаги огня воды.
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авторы DW