Трехдневный пожар в Хорватии вызвала зажженная на могиле лампада

Пожар, бушевавший в минувшие дни в районе города Книн в центральной Хорватии, был вызван зажженной на кладбище свечой-лампадой, сообщила местная полиция.

Огонь начал распространяться около полудня 26 августа и был локализован только к вечеру 28 августа, за это время выгорела территория площадью около 70 гектаров.

Как установили следователи, пожар возник после того, как в населенном пункте Стрмице на могиле догорела свеча-лампада, огонь перекинулся на сосновые иголки, сухую траву и цветы, после чего пошел дальше, сообщает РИА Новости

В результате к борьбе с огненной стихией пришлось привлекать авиацию, а только в понедельник здесь было задействовано 80 пожарных. Полиция проводит проверку и пытается установить виновников происшествия.

Хорватия с начала июня столкнулась с многочисленными крупными лесными пожарами, практически ежедневно возникающими в различных частях страны и уничтожившими тысячи гектаров леса, низкой растительности и сельхозугодий.

В подавляющем большинстве случаев возгорания вызваны человеческим фактором — неаккуратным обращением с огнем или умышленными поджогами. Усугубляют ситуацию длительная засуха и сильные ветра в этом регионе. C 1 июня и до сих пор только авиация, по официальным данным, использовалась в тушении 292 пожаров, попутно установив рекорды по налету и количеству сброшенной на очаги огня воды.







