Обнаружена польза шоколада для здоровья

Американские исследователи обнаружили, что содержащиеся в какао вещества могут помочь организму высвободить больше инсулина и улучшить реакцию на повышение уровня глюкозы в крови, тем самым помогая в борьбе с сахарным диабетом.

При диабете организм либо не производит достаточное количество инсулина, либо не обрабатывает сахар в крови должным образом. Причиной тому становится отказы работы бета-клеток поджелудочной железы, которые производят инсулин. Последнее исследование специалистов Университета Бригама Янга в штате Юта показывает, что бета-клетки работают лучше и остаются более сильными под воздействием эпикатехина — соединения, обнаруженного в какао.

В рамках эксперимента ученые исследовали две группы мышей на диете с высоким содержанием жиров. У мышей, которым добавляли в еду эпикатехин, был отмечен более низкий общий уровень глюкозы в крови. Таким образом, эпикатехин улучшил работы рецепторов, реагирующих на изменения уровня глюкозы и привел к выработке инсулина.

В последнее время проводилось не мало подобных исследований, однако ученые не могли точно определить вещество, позволяющее секретировать инсулин. Теперь можно с уверенностью сказать, что этим соединением является эпикатехин, пишет ScienceDaily.

«Полученные результаты помогут нам приблизиться к более эффективному использованию этого соединения в пищевых продуктах или добавках для поддержания нормального уровня глюкозы в крови и, возможно, позволят замедлить или предотвратить начало диабета второго типа», — говорит соавтор исследования Эндрю Нейлсон.

Теперь ученые займутся извлечением эпикатехин из бобов какао и созданием добавок с этим соединением, передает Моя планета.

Ранее итальянские ученые доказали, что регулярное употребление шоколада, особенно темного, улучшает рабочую память и обработку визуальной информации.