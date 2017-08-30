В лондонском Музее науки появится бюст Гагарина

Бюст первого космонавта Юрия Гагарина появится в лондонском Музее науки, торжественная церемония открытия памятника состоится в среду вечером.

"Бюст Юрия Гагарина будет установлен в постоянной галерее "Исследование космоса", — сказала собеседница агентства.

Откроет бюст Гагарина директор Музея Иан Блэтчфорд, на церемонии открытия будут присутствовать российские и британские дипломаты, а само открытие пройдет в рамках Перекрестного года науки и образования России и Великобритании и музейной программы вечерних мероприятий Lates.

Бюст первого космонавта в дар Музею науки передает международный благотворительный общественный фонд "Диалог культур – Единый мир", реализующий проекты, целью которых является укрепление дружеских связей между различными странами.

Уже 27 стран, в том числе, Франция, Италия, США и Индия, ранее приняли в подарок бюсты Гагарина, пишет РИА Новости

Еще один памятник Юрию Гагарину — копия монумента, созданного в 1984 году к 50-летию космонавта известным скульптором Анатолием Новиковым — был открыт в 2011 году напротив здания Британского совета в Лондоне. Монумент стал подарком Великобритании от Роскосмоса по случаю 50-летия визита космонавта в Британию.

Спустя полтора года памятник "переехал" на территорию Королевской обсерватории в предместье британской столицы Гринвич и с тех пор стоит на террасе, названной в честь первого космонавта.

Лондонский Музей науки в последнее время часто организует мероприятия, связанные с достижениями СССР и России в космической сфере. Так, в марте нынешнего года первая женщина-космонавт Валентина Терешкова открыла в музее выставку, посвященную ее биографии и достижениям. В 2015 года Терешкова приезжала в Лондон на открытие выставки "Космонавты: Рождение космической эры", прошедшей в Музее науки с грандиозным успехом.







