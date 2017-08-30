Пассажирский паром сел на мель в Греции

Пассажирский паром Blue Star Patmos, на борту которого были 205 пассажиров и 87 членов экипажа, сел на мель возле входа в гавань острова Иос, никто не пострадал, сообщает телеканал Sakai.

ЧП произошло в 1.30 ночи (время совпадает с московским). Паром выполнял рейс Пирей-Парос-Наксос-Иос-Тира (Санторини) — Анафи. Помимо людей, на борту находились 21 легковой и 12 грузовых автомобилей, пишет РИА Новости

Пассажиров и экипаж на катамаране перевезли в порт Иоса. Согласно заявлению компании-владельца судна, никто не пострадал, сообщает телеканал.

Береговая охрана сообщила, что в севший на мель паром поступает вода, однако ее приток контролируется.

По данным телеканала, судно будет оставаться на месте, пока его не обслужат водолазы, прежде чем его попытаются снять с мели с помощью буксира или своими силами.

В районе происшествия ветер пять баллов по шкале Бофорта.







