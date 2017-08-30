Кардашьян пожертвует 500 тысяч долларов на помощь пострадавшим от шторма "Харви"

Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян со своей семьей пожертвует 500 тысяч долларов на усилия по оказанию помощи после шторма "Харви" в Хьюстоне.

"Хьюстон, мы молимся за тебя! Моя мать, сестры и я пожертвуем 500 тысяч долларов американскому Красному Кресту и Армии спасения (религиозная и благотворительная организация — ред.) ", — написала звезда в Twitter. Она также призвала своих подписчиков присоединиться к ней, пишет РИА Новости

По данным агентства Рейтер, певица Дженнифер Лопез и хип-хоп исполнитель пожертвовали по 25 тысяч долларов на помощь пострадавшим от шторма "Харви". Певица Бейонсе, родом из Хьюстона, заявила, что работает над тем, как помочь в восстановлении города. Игрок в американский футбол Джастин Джеймс Уотт пожертвовал 100 тысяч долларов и запустил интернет-страницу для сбора пожертвований, фонд которой уже насчитывает один миллион долларов.

Британская группа Coldplay на прошлой неделе отменила свой концерт в городе из-за урагана, но написала новую песню "Houston #1" и выступила с ней на концерте в Майами в понедельник.

Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". В некоторых частях города осадки составили более 76 сантиметров, и в ближайшее время этот показатель будет увеличиваться.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.





