В течение первых шести месяцев текущего года, в рамках 21 заседаний правительства было рассмотрено 536 проектов решений, из которых 523 были одобрены и 13 - исключены.
Как передает Молдпрес, на 30 июня из 523 утвержденных проектов 498 были изданы, 23 находились в процессе издания, а в отношении двух проектов были утверждены постановления об отмене протокольной записи.
Начиная с 2016 года, правительство прилагает усилия, направленные на продвижение ряда проектов, оставшихся из прошлых лет, особенно проектов, вытекающих из обязательств Молдовы, отраженных в Плане действий по реализации Соглашения об ассоциации Молдова - Европейский союз.
Для сравнения, в первой половине 2016 года исполнительный орган принял 817 постановлений, что на 39% (или 319) больше, чем за аналогичный период текущего года. А в первые шесть месяцев нынешнего года, было вынесено на 21,8% или 89 решений больше, чем за тот же период 2015 года, когда было принято только 409 постановлений.
Вместе с тем, в первом полугодии 2017 года были изданы 68 постановлений правительства, что на 8 меньше чем за аналогичный период 2016 года (76 постановлений), и на 4 меньше, чем за тот же период 2015 года (72 постановления).
536 проектов решений были представлены на рассмотрение министерствами и другими административными органами в рамках заседания правительства следующим образом:
Министерство иностранных дел и европейской интеграции: 110 (20%);
Министерство экономики: 56 (10,4%);
Министерство труда, социальной защиты и семьи: 44 (8,2%);
Министерство финансов: 44 (8,2%);
Государственная канцелярия: 34 (6,3%);
Министерство здравоохранения: 34 (6,3%);
Министерство внутренних дел: 33 (6,2%);
Министерство юстиции: 30 (5,6%);
Министерство просвещения: 30 (5,6%);
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности: 24 (4,5%);
Агентство земельных отношений и кадастра: 17 (3,2%);
Министерство информационных технологий и связи: 13 (2,4%);
Министерство окружающей среды: 13 (2,4%);
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры: 12 (2,2%);
Министерство культуры: 11 (2,1%);
Министерство регионального развития и строительства: 9 (1,7%);
Министерство обороны: 9 (1,7%);
Национальное бюро статистики: 7 (1,3%);
Министерство молодежи и спорта: 2 (0,3%);
Агентство туризма: 2 (0,4%);
Агентство материальных резервов: 1 (0,2%);
Бюро межэтнических отношений: 1 (0,2%).
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW