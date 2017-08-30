Кабмин подбил статистику своей работы за полгода

В течение первых шести месяцев текущего года, в рамках 21 заседаний правительства было рассмотрено 536 проектов решений, из которых 523 были одобрены и 13 - исключены.

Как передает Молдпрес, на 30 июня из 523 утвержденных проектов 498 были изданы, 23 находились в процессе издания, а в отношении двух проектов были утверждены постановления об отмене протокольной записи.

Начиная с 2016 года, правительство прилагает усилия, направленные на продвижение ряда проектов, оставшихся из прошлых лет, особенно проектов, вытекающих из обязательств Молдовы, отраженных в Плане действий по реализации Соглашения об ассоциации Молдова - Европейский союз.

Для сравнения, в первой половине 2016 года исполнительный орган принял 817 постановлений, что на 39% (или 319) больше, чем за аналогичный период текущего года. А в первые шесть месяцев нынешнего года, было вынесено на 21,8% или 89 решений больше, чем за тот же период 2015 года, когда было принято только 409 постановлений.

Вместе с тем, в первом полугодии 2017 года были изданы 68 постановлений правительства, что на 8 меньше чем за аналогичный период 2016 года (76 постановлений), и на 4 меньше, чем за тот же период 2015 года (72 постановления).

536 проектов решений были представлены на рассмотрение министерствами и другими административными органами в рамках заседания правительства следующим образом:

Министерство иностранных дел и европейской интеграции: 110 (20%);

Министерство экономики: 56 (10,4%);

Министерство труда, социальной защиты и семьи: 44 (8,2%);

Министерство финансов: 44 (8,2%);

Государственная канцелярия: 34 (6,3%);

Министерство здравоохранения: 34 (6,3%);

Министерство внутренних дел: 33 (6,2%);

Министерство юстиции: 30 (5,6%);

Министерство просвещения: 30 (5,6%);

Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности: 24 (4,5%);

Агентство земельных отношений и кадастра: 17 (3,2%);

Министерство информационных технологий и связи: 13 (2,4%);

Министерство окружающей среды: 13 (2,4%);

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры: 12 (2,2%);

Министерство культуры: 11 (2,1%);

Министерство регионального развития и строительства: 9 (1,7%);

Министерство обороны: 9 (1,7%);

Национальное бюро статистики: 7 (1,3%);

Министерство молодежи и спорта: 2 (0,3%);

Агентство туризма: 2 (0,4%);

Агентство материальных резервов: 1 (0,2%);

Бюро межэтнических отношений: 1 (0,2%).