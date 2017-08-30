В Ницце пять годовалых детей попали в больницу из-за наркотиков

За последние две недели во французской Ницце с признаками наркотического отравления были госпитализированы пять детей в возрасте от года до полутора лет.

Состояние одного ребенка было крайне тяжелым, его поместили в реанимацию. В настоящее время он, как и другие пострадавшие, выписан из больницы.

Как предполагают медики, малыши могли подобрать на улице и проглотить окурки, содержащие марихуану. По другой версии, причиной отравления стали шарики гашиша, также найденные детьми во время прогулок в общественных парках, пишет lenta.ru

15 августа сообщалось, что за последние 11 лет число детей, госпитализированных во Франции из-за случайного отравления марихуаной, выросло на 133 процента. Причиной такой динамики специалисты называют возросшее количество психоактивного тетрагидроканнабинола в марихуане. Среди европейских стран Франция лидирует по уровню употребления каннабиса, хотя он запрещен в стране.