Посадка пассажирского самолета во время смерчей в Сочи. ВИДЕО

Пассажирский самолет приземлился в Сочи во время того, как поблизости бушевали несколько смерчей. Видео случившегося опубликовали во «ВКонтакте».

Инцидент произошел во вторник, 29 августа. В ролике видно, как лайнер пролетает мимо трех мощных вихрей над Черным морем и идет на посадку. Откуда прибыло воздушное судно, неизвестно.

Как уточняет портал «Сочи Экспресс», из-за смерчей, проливного дождя и сильного ветра в городском аэропорту во вторник днем было задержано девять рейсов. Кроме того, нескольким самолетам, направлявшимся в авиагавань, пришлось приземляться в Анапе и Краснодаре. К вечеру 29 августа ситуация в аэропорту нормализовалась, пишет lenta.ru

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю опубликовало экстренное предупреждение об опасности формирования смерчей над Черным морем у побережья Сочи в период с 29 по 31 августа.