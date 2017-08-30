Столица отметит Limba noastra торжественными мероприятиями

Целый ряд культурных мероприятий пройдет в Кишиневе 31 августа по случаю праздника Limba noastra, который начнется с возложения цветов на Аллее классиков.

Как передает Инфотаг, затем на центральной площади состоится театральное представление, посвященное румынскому языку, после чего на сцене выступят отечественные коллективы и солисты, среди которых Наталья Барбу, Марианна Буликану и группа Alternosfera.



"Также в этом году власти решили отметить художников, писателей, композиторов и активистов, которые представляют Молдову во всем мире. Их ждут премии от правительства", - сказала глава муниципального управления культуры Лучия Кулев.



По ее словам, также состоится чествование победителей конкурса "Диктант для каждого" на знание румынского языка, которые получат премии до 2 тыс. леев.