Комары-мутанты будут спасать Бразилию от вирусов

Бороться с вирусами будут их переносчики: в Бразилии выпустили на волю миллионы жёлтолихорадочных комаров, заражённых в лабораторных условиях бактериями из рода вольбахий.

Предполагается, что бактерии не позволят комарам переносить опасные вирусы, такие как денге, Зика и чикунгунья. А самое главное, что эти бактерии будут передаваться из поколения в поколение и рано или поздно по идее вся комариная популяция станет «безопасной»:

"Самка передаёт бактерию своим потомкам. В процессе размножения в природе бактерия будет распространяться среди других комаров. Уже в течение краткого времени вся популяция получит вольбахию," — говорит учёный Лусиано Морейра.

Идею о заражении комаров вольбахией, безопасной для человека, выдвинули в своё время австралийские учёные. По схожему пути пошли в Китае: там этим летом открыли целую фабрику, выпускающую самцов, заражённых вольбахией, что делает их бесплодными, отмечает euronews.com.